Yeni Hayat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümde neler oldu? Yeni Hayat 5. bölüm izle!
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Yeni Hayat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümde neler oldu? Yeni Hayat 5. bölüm izle!

02.10.2020 08:08 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:17

Her peşembe saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümünde neler oldu? Yeni Hayat oyuncuları kimler?

Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı dizinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Hayat 5. bölüm izle!

YENİ HAYAT SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

1 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Yeni Hayat 5. Bölümünde Yasemin ve Adem, tehlikeli sularda yüzüyor!

Adem, şantaj mesajını telefonlarına kimin gönderdiğini öğrenmenin peşine düşer. Yasemin'in Adem'i öptüğü görüntülerin kayıt altına alınması her ikisi için de tehlikeli bir hale dönüşür. Adem, Timur ile birlikte Yasemin'i kaçıranların peşine düşerken Yasemin ise evde şantaj mesajını kimin gönderdiğiniaraştırır.Bu konuda ona en büyük Fatma'nın desteğini alan Yasemin, Gökçe'nin telefonunu ve bilgisayarını kurcalar. Diğer tarafta Nevin içine çekildiği bilinmezliği aşmanın yollarını ararken Adem'i kaybetme korkusu yaşar.

Yasemin, planlanan bir konferans sebebiyle Adem'i de alarak şehir dışına giderler.Bu durum aynı zamanda Adem'in Yasemin'in birbirlerini daha iyi tanımasına da imkan oluşturur. Ancak tehlikeli yakınlaşmalar yaşanması Adem ve Yasemin'e zor anlar yaşatır.Herkesi bekleyen sürpriz ise hiç ummadıkları anda ortaya çıkar.

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Serkan Çayoğlu- Adem Şahin,

Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan),

Nilperi Şahinkaya (Nevin Şahin),

Tayanç Ayaydın (Timur Karatan),

Nisa Sofiya Aksongur (Ece Şahin)

YENİ HAYAT 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yeni Hayat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat son bölümde neler oldu? Yeni Hayat 5. bölüm izle!

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