Yeni FPS oyunu Rico London oyunseverlere duyuruldu

Haziran ayında oyunseverler ile buluşacak olan yeni FPS oyunu RICO hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. RICO çıkış tarihi, konusu ve sistem gereksinimleri hakkında merak edile soruların yanıtları haberimizde.

Yayıncısı Numskull Games ve geliştiricisi Ground Shatter olan FPS oyunu RICO London'ı PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için kullanıcılara duyuruldu.

RICO London, RICO serisinde ikinci oyun konumunda bulunmakta. Rising Star Games yayıncılığı altındaki ilk oyun RICO 2019 yılının Mart Ayında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirdi.

YENİ FPS OYUNU RICO KONUSU

İki polis, bir dava ve suçluları alt etmek için yalnızca 24 saat… Hayatının baskınını yapabilecek misin? Delifişek bir dedektif rolüne bürün ve yöntemsel olarak oluşturulan heyecan verici aksiyon filmi birinci şahıs nişancı oyununda suç çeteleriyle yüzleş. Çevrimiçi olarak veya yerel ağ üzerinden bir arkadaşınla güçlerini birleştir ve ikili polis tarzıyla sahtekarları alt et!

RICO görev kuvvetinden biri olarak, misyonun belli: içeri gir, suçluları alt et ve tekrar dışarı çık. Kulağa kolay gelse de, yöntemsel olarak oluşturulmuş davalar, seni kimin veya neyin beklediğini asla bilemeyeceğin anlamına geliyor. Ekipmanlarını al ve düşmanın karşısında taktiksel üstünlük sağlamak için sürpriz faktöründen faydalan. Yeni silahları, görev türlerini ve özelliklerini aç veya Günlük Oyuna dalarak polis sıralamasında ne kadar üst sıralara tırmanabileceğini gör!

RICO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum



İşletim Sistemi: Window 8.1

İşlemci: Intel Core i5-4590

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 (2048 MB Ram)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

RICO ÇIKIŞ TARİHİ DE AÇIKLANDI

RICO London ise Haziran ayında çıkışını gerçekleştirerek oyunseverlerle buluşacak. Oyun tek oyunculu ya da co-up (local ya da online) olarak oynanabilecek.