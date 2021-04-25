Yeni filmin adı 'Bursa Bülbülü'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni filmin adı 'Bursa Bülbülü'

Yeni filmin adı 'Bursa Bülbülü'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Demirer, "Eyvah Eyvah" serisinin çok sevildiğini ve seyircinin devamının çekilmesini istediğini söyledi: "Seyirci, 'Tamam abi güzel de niye 'Eyvah Eyvah 4' yapmıyorsun, bize zaman kaybettiriyorsun?' diyor.

Demirer, "Eyvah Eyvah" serisinin çok sevildiğini ve seyircinin devamının çekilmesini istediğini söyledi: "Seyirci, 'Tamam abi güzel de niye 'Eyvah Eyvah 4' yapmıyorsun, bize zaman kaybettiriyorsun?' diyor. Ama benim bir tane hayatım var ve çeşitlilik katmaya, kendimden başka şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Yoksa 'Eyvah Eyvah 4' tabii ki yapılır. Pandemi başladığında bir senaryo yazmaya başladım. Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım. Bu, 1980'li yıllarda Bursa'da geçen bir film. İsmi de 'Bursa Bülbülü'. Ayrıca içinde bol bol müziğin olduğu bir hikaye."

Kaynak: Hürriyet

Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti
Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti
Koronavirüs bunalımına giren 1 çocuk babası canına kıydı
Koronavirüs bunalımına giren 1 çocuk babası canına kıydı
Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeni filmin adı 'Bursa Bülbülü' - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 09:37:02. #1.15#

title