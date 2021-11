Yeni Far Cry 6 güncellemesi için detaylar paylaşıldı

Ubisoft, yeni Far Cry 6 güncellemesi için detayları paylaştı. Güncelleme PC platformunda 54 GB'lık bir boyuta sahip olacak.

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayımlanan Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6, yeni güncellemeler almaya ve gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Oldukça beğeni alan ve popüler hale gelen yeni oyun Far Cry 6 için gelecek yeni güncellemenin detayları Ubisoft tarafından paylaşıldı. Yeni güncelleme, PC platformunda 54 GB'lık oldukça büyük bir boyuta sahip olacak.

Güncellemede haftalık ve günlük görevler ekleniyor. Performans iyileştirmeleri yapılıyor, fotoğraf modu ve kayıt dosyasında yaşanan sorunlar düzeltiliyor. Yaşanan büyük bir sorun olan Raiza'nın "Du or Die" görevi sırasında yaşanan takılma sorunun da bu güncelleme ile artık düzeltiliyor. Co-op modu sırasında yaşanan Trapper hatası gideriliyor.

Birçok bug ve görev sırasında yaşanan problemler sonlanıyor. 9 Kasım 2021 tarihinde oyuna eklenecek Los Tres Santos adındaki yeni özel operasyon da güncellemenin içeriğinde yer alıyor. Güncellemenin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YENİ FAR CRY 6 GÜNCELLEMESİ BOYUTLARI

PC: 54 GB/ 54 GB + 47 GB (HD doku paketi için)

PlayStation 4: 49 GB - 60 GB arası (bölgeye göre farklılık)

PlayStation 5: 90 GB civarı

Xbox One: 13 - 19 GB rası

Xbox Series X/S: 14 - 20 GB arası

Güncelleme konsollarda şu an yerini almış durumda ancak PC platformu için henüz bir çıkış tarihi belirtilmedi. Önümüzdeki günlerde yeni güncelleme PC platformu için de yayımlanacaktır.

