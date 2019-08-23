Yeni evli çifti kaza ayırdı (2)
TOPRAĞA VERİLDİMuğla'da, yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla ölen yeni evli Mustafa Kabaca'nın (30) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'da, yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla ölen yeni evli Mustafa Kabaca'nın (30) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helalik alınmasının ardından Kabaca'nın cenazesi, Atlıdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MUĞLA,