YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti (2)

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bazı okullarda başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Başkent Yeni Delhi'de bir araya gelen Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri, yasağı protesto etti.