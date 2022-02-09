YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti (2) - Haberler
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YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti (2)

AA, Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bazı okullarda başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri ülke geneline yayıldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bazı okullarda başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Başkent Yeni Delhi'de bir araya gelen Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri, yasağı protesto etti.

YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti (2)

YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti (2)

YENİ DELHİ - Müslüman Öğrenci Federasyonu üyeleri başörtüsü yasağını protesto etti (2)

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Yeni Delhi, Protesto, Müslüman, India, Güncel, Haberler

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