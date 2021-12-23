YENİ DELHİ - Kovid-19 gölgesinde yeni yıl hazırlıkları - Haberler
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YENİ DELHİ - Kovid-19 gölgesinde yeni yıl hazırlıkları

AA / Pankaj Nangia - Haberler | Güncel

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarında artış görülürken vatandaşlar, Sarojini Nagar Pazarı'nda yaklaşan Noel ve yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alışveriş yaptı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarında artış görülürken vatandaşlar, Sarojini Nagar Pazarı'nda yaklaşan Noel ve yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alışveriş yaptı.

YENİ DELHİ - Kovid-19 gölgesinde yeni yıl hazırlıkları

YENİ DELHİ - Kovid-19 gölgesinde yeni yıl hazırlıkları

YENİ DELHİ - Kovid-19 gölgesinde yeni yıl hazırlıkları

AA / Pankaj Nangia - Son Dakika Haberleri

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