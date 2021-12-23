YENİ DELHİ - Kovid-19 gölgesinde yeni yıl hazırlıkları
AA / Pankaj Nangia - Haberler | Güncel
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarında artış görülürken vatandaşlar, Sarojini Nagar Pazarı'nda yaklaşan Noel ve yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alışveriş yaptı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarında artış görülürken vatandaşlar, Sarojini Nagar Pazarı'nda yaklaşan Noel ve yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alışveriş yaptı.