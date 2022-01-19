YENİ DELHİ - Hindistan'daki evsizler
AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
Yemek sırasında bekleyen evsiz vatandaşlar Yemeklerini alan evsizlerin barınakta yemesi Sokakta yatan evsizler YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de evsiz vatandaşlar, soğuk hava ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen sokaklarda yaşamını sürdürüyor.
Yemek sırasında bekleyen evsiz vatandaşlar
Yemeklerini alan evsizlerin barınakta yemesi
Sokakta yatan evsizler
YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de evsiz vatandaşlar, soğuk hava ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen sokaklarda yaşamını sürdürüyor. Evsizler, hükümet tarafından sağlanan gece barınağının dışında ücretsiz olarak dağıtılan yiyecekleri almak için sırada bekliyorlar.