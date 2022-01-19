YENİ DELHİ - Hindistan'daki evsizler

Yemek sırasında bekleyen evsiz vatandaşlar Yemeklerini alan evsizlerin barınakta yemesi Sokakta yatan evsizler YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de evsiz vatandaşlar, soğuk hava ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen sokaklarda yaşamını sürdürüyor.

Yemek sırasında bekleyen evsiz vatandaşlar

Yemeklerini alan evsizlerin barınakta yemesi

Sokakta yatan evsizler

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de evsiz vatandaşlar, soğuk hava ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen sokaklarda yaşamını sürdürüyor. Evsizler, hükümet tarafından sağlanan gece barınağının dışında ücretsiz olarak dağıtılan yiyecekleri almak için sırada bekliyorlar.