YENİ DELHİ - Hindistan'da sokağa çıkma yasağı sonrası işçi göçü

Otogarda toplanan işçiler Memleketlerine geri dönen işçilerin oluşturduğu kalabalık İşçilerin otobüslere binmesi YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, başkent Yeni Delhi'de çok sayıda işçi memleketlerine...

Otogarda toplanan işçiler

Memleketlerine geri dönen işçilerin oluşturduğu kalabalık

İşçilerin otobüslere binmesi YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, başkent Yeni Delhi'de çok sayıda işçi memleketlerine geri gönderildi. Memleketlerine gidebilmek için otobüs terminallerine akın eden işçiler, otogarda yoğun kalabalık oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 273 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh