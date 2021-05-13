YENİ DELHİ - Hindistan'da Ramazan Bayramı arifesinde tedbirler artırıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 120 ölüm kaydedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 120 ölüm kaydedildi. Yeni Delhi kentinde, Ramazan Bayramı arifesinde polis ekipleri Jama Camisi çevresinde kontrolü sağlamak için devriye gezerken, dükkanların kapalı olduğu görüldü. Vatandaşlar bayram öncesi son iftarlarını yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh