YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
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YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı

Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Krematoryumlarda ölülerin yakılması Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yer...

Krematoryumlarda ölülerin yakılması Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı

YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmadığı bildirildi.

YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh

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