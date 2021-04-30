YENİ DELHİ - Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
Krematoryumlarda ölülerin yakılması Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yer...
Krematoryumlarda ölülerin yakılması Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı
YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmadığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh