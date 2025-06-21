Yeni Çin Büyükelçisi Selçuk Ünal oldu. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Çin Büyükelçisi Selçuk Ünal kimdir, Selçuk Ünal hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ ÇİN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Çin Büyükelçisi Selçuk Ünal oldu.

İşte karar:



YENİ ÇİN BÜYÜKELÇİSİ SELÇUK ÜNAL KİMDİR?

İlkokul, orta okul ve liseyi T.E.D. Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1992'de Personel Dairesi Başkanlığı'nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamıştır.

1993'te Batı Avrupa Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yapmıştır. 1994'teki askerlik görevi ertesinde 1995'e değin Batı Avrupa Dairesi'nde Ataşe, bilahare; 1995'te Doha (Katar) Büyükelçiliği'nde Üçüncü Kâtip, 1997'de Dublin (İrlanda) Büyükelçiliği'nde İkinci Kâtip, 2000'de Irak Dairesi'nde Başkâtip, 2002'de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcilik'te Müsteşar, 2006'da Bakan Özel Müşavirliği'nde Daire Başkanı, 2008'de Birleşmiş Milletler Nezdindeki (New York) Daimi Temsilcilik'te Müsteşar, Daimi Temsilcilik Müsteşarı olarak görev yapmıştır. 2010-2012 arasında Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı'nda Elçi-Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü, 2012-2014 arasında Bakan Özel Müşavirliği'nde Elçi-Bakan Özel Müşaviri olarak görev yapmıştır.

Eylül 2014-Aralık 2018 arasında Ottava (Kanada) Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

2019-2022 yılları arasında Suriye (İkili Siyasi İlişkiler) Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.