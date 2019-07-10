Yeni Bir Samsung Galaxy A50 Modeli, Geekbench Testlerinde Ortaya Çıktı

Samsung'un bu yeni modeli, Galaxy A50s olarak geçiyor ve SM-A507FN kod ismine sahip. Geekbench testlerinde ortaya çıkan bu model, üç kez teste tabii tutulmuş durumda ve her üç testte de neredeyse aynı sonuçları veriyor.

Bu testlerin herhangi bir tanesinin ayrıntılarını öğrenmek istediğimiz zaman ise, karşımıza çıkan sonuçlar, Samsung'un yenilenen Galaxy A50s modelinde kullanılan donanımın, mevcut Samsung Galaxy A50 ile aynı olduğu ortaya çıkıyor.

İşte Samsung Galaxy A50s'in aldığı işlemci testi puanları;

Test sonuçlarına göre Samsung Galaxy A50s; 8 çekirdekli Exynos 9610 işlemci kullanacak ve 4 GB RAM ile desteklenecek. İşletim sistemi olarak Android 9 Pie bulunacak.

Bu kadar benzerliğin olması, tamamen aynı bir telefon modelinin yeni olarak piyasaya sürülmesini anlamsız kılıyor. Bu da Samsung Galaxy A50s'in farklı bir batarya kapasitesine, farklı ekran boyutuna ve farklı kameralara sahip olacağı anlamına geliyor.

Samsung'un bu yeni modeli ne zaman duyuracağı ve piyasaya ne zaman süreceği ise henüz bilinmiyor.