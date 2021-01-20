Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models
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Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models

20.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:45
Yeni bir dizinin çekimlerine başlandı: Models

Başrollerinde Türkan Geyik, Melisa Aslan, Melike Yalnız, Sena Küçük, Derya Ekşioğlu ve Merve Yıldırım gibi best modellerin yer alacağı, modellik ve mankenlik sektörünü anlatan dizinin çekimlerine start verildi.

Başrollerinde Türkan Geyik, Melisa Aslan, Melike Yalnız, Sena Küçük, Derya Ekşioğlu ve Merve Yıldırım gibi best modellerin yer alacağı, modellik ve mankenlik sektörünü anlatan dizinin çekimlerine start verildi.

 Yapımcılığını kara film Serdar Kara'nın üstlendiği dizi 8 bölüm olarak dijital bir platform için çekiliyor.

Bir model ajansının ve modellik yarışmasının perde arkasının anlatılacağını Models dizisinde geçmiş yılların çok ünlü modellerinin yanı sıra birçok ünlü oyuncunun da yer alacağı dizide proje danışmanlığını Asil Çağıl, Banu Saadet, Ayla Kaymak ve gazeteci Burhan Akdağ yaparken yönetmen koltuğunda ise Ağır Romantik filminden tanıdığımız yönetmen Deniz Denizciler oturuyor.

Dizinin mart veya nisan aylarında yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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