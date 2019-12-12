Yeni Baştan Filmi

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:58

Victor, hayal kırıklığına uğramış bir adamdır. Onun hayatı, Antoine adında bir girişimci ile tanıştıktan sonra bambaşka bir hal alır. Antoine, Victor’a hayatının bir dönemine geri dönme fırsatı sunar. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen Victor, hayatının en güzel dönemine, bundan tam 40 yıl önce hayatının aşkı ile tanıştığı güne geri dönmek ister.

Yönetmen: Nicolas Bedos

Senaryo: Nicolas Bedos

Oyuncular: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Bruno Raffaelli , Lizzie Brocheré, Thomas Scimeca, Christiane Millet , Cédric Zimmerlin, François Vincentelli, Claude Aufaure, Sandrine Moaligou, Pierre Forest, Frédéric Sandeau, Jean-Noël Martin , Loïc Lacoua, Maria Verdi, Clément Moreau, Éric Frey, Urbain Cancelier, Élisabeth Vitali , Laetitia de Fombelle, Lucie Bertin, Constance Gay, Yann Chermat

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: La belle époque

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 115 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 14.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com