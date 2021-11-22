Yeni aldığı traktörü alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni aldığı traktörü alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Yeni aldığı traktörü alev alev yandı

ELAZIĞ'da çiftçi Ahmet Ata'nın 12 gün önce satın aldığı traktör, park halindeyken motor kısmından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ELAZIĞ'da çiftçi Ahmet Ata'nın 12 gün önce satın aldığı traktör, park halindeyken motor kısmından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Alatarla köyünde çiftçi Ahmet Ata'nın 12 gün önce satın aldığı traktör, dün gece park halindeyken, motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.Traktörün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Yeni aldığı traktörü alev alev yandı

Yeni aldığı traktörü alev alev yandı

Yeni aldığı traktörü alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title