(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
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(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de yeni aldığı aracıyla sahur için ekmek almaya giden kişinin aracını saniyeler içinde çaldılar.

Ataşehir'de yeni aldığı aracıyla sahur için ekmek almaya giden kişinin aracını saniyeler içinde çaldılar. O anları iş yerinin güvenlik kamerası anbean böyle kaydetti.

Olay Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni aldığı 34 BNS 635 plakalı otomobili ile sahur için ekmek almaya giden Yunus Emre Aktaş aracını fırının önünde çalışır halde bıraktı. Aktaş fırın içinde sahur için ekmek alırken yoldan geçen bir kişi çalışır halde duran otomobili çalarak hızla kaçtı. O esnada kayıtta olan güvenlik kameraları tarafından olay anı saniye saniye kaydedildi.

Aracı yeni almıştık üzgünüz

Ekmek almak için babasının fırına gittiğini belirten Yunus Aktaş," Araç babamın aracıydı ekmek almak için fırına gitmiş. O esnada maskeli bir vatandaş araca binerek kaçarak gidiyor. Aracı yeni almıştık. Bir ay olmuştu. İnşallah bulunur, bizim canımız yandı başkasının yanmasın" diye konuştu. - İSTANBUL

(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar
(ÖZEL)Ataşehir'de yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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