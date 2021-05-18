Yemyeşil doğada flüt resitali

Erzurum'da yaşayan müzik öğretmeni Mehmet Baki, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen dağlarda blok flütle türküler çalıyor.

Erzurum'da yaşayan müzik öğretmeni Mehmet Baki, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen dağlarda blok flütle türküler çalıyor. Dağlardaki canlılara adeta konser veren Baki, doğayla baş başa kalmanın da huzurunu yaşıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Trabzonlu Mehmet Baki, yeşile bürünen doğanın tadını çıkartıyor. Dağların zirvesinde blok flütle türküler çalan Baki, doğadaki canlılara adeta konser veriyor. Her hafta usanmadan Uzundere ilçesinin sarp dağlarına çıkan Mehmet Baki, müzik resitalini eksik etmiyor.

Bağlama, kemençe, kaval, gitar, ney ve piyano da çalabilen Baki'nin blok flütle en çok çalmayı tercih ettiği parçaların başında ise Erzurum yöresine ait 'Sarı Gelin' türküsü yer alıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı