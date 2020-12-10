Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu

Tanzanya'da Maden Bakanı Yardımcılığı görevine getirilecek olan milletvekili Francis Ndulane, okuması gereken yemin metnini okumayı başaramadı. Bir süre sonra Ndulane'yi yerine gönderen devlet başkanı "Bu makamı yemin metnini düzgün okuyabilecek birine vereceğim" diyerek görevden aldı.

Yeni açıklanan kabine üyeleri başkent Dodoma'da gerçekleşen törende yemin ediyordu. Maden Bakanı Yardımcılığı görevine getirilen Kilwa Milletvekili Francis Ndulane de onlardan biriydi.

DEFALARCA DENEDİ

Ndulane sahneye çıktı, yemin metnini okumaya çalıştı. Ancak defalarca çabalasa da başaramadı. Bunun üzerine Devlet Başkanı Magufuli, Ndulane'den yerine oturmasını istedi.

"BU MAKAMI DÜZGÜN YEMİN METNİNİ OKUYAN BİRİNE VERECEĞİM"

Tören sonrası açıklama yapan Devlet Başkanı, tüm adayların özgeçmişlerine önceden bakıldığını söyledi. Yaşananlardan sonra Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin edebilecek birine vereceğim" dedi.