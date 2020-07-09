- Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı - Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı Yemen'in Marib kentinde bir yerleşim yerine Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

- Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

TAİZ - Yemen'in Marib kentinde bir yerleşim yerine Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yemen'de Hüsiler Sana'nın yakınlarında bulunan Marib kentindeki bir yerleşim yerini hedef aldı. Husiler, 2 balistik füze ile saldırı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk biri kadın olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı saldırıda bazı yaralılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırının ardından olan yerine gelen görgü tanıkları siviller korkunç bir ses duyduğunu ve gökyüzüne yayılan siyah dumanlar kapladığını söyledi. Bölgedeki evlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA