Yemen'de 5 kişi mesai arkadaşını döverek öldürdü
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Yemen'de 5 kişi mesai arkadaşını döverek öldürdü

05.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:33
Yemen'de 5 kişi mesai arkadaşını döverek öldürdü

Yemen'de giyim mağazasında çalışan bir kişi,
mesai arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü. Arkadaşını öldüren şahıslar çıkarıldığı mahkemede idam cezasına çarptırıldı.

Yemen'de giyim mağzasında çalışan Abdullah Al- Aghbary (24) mesai arkadaşları tarafından öldüresiye dövüldü. Ülkenin Sanaa kentinde gerçekleşen olayda Al- Aghbary'ın 5 mesai arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü bildirildi. Henüz nedeni açıklanmayan olayla ilgili görüntüler mağazaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, Al- Aghbary'ın yere oturduğu ve mesai arkadaşları tarafından dayak yediği görülüyor. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, Al- Aghbary'ın aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Gözaltına alınan olayın 5 zanlısının idam cezasına çarptırılması beklendiği ifade edildi.

- Yemen

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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