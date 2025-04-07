Yemekteyiz Zeynep kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Nisan haftasında yarışacak olan Zeynep Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Zeynep Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZEYNEP HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Zeynep hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoZeynep'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.