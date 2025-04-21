Yemekteyiz Kader kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kader Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Nisan haftasında yarışacak olan Kader Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Kader Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kader Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ KADER HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Kader hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.