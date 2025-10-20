Haberler

Yemekteyiz Asil kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asil Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Asil kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asil Bey kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Asil Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asil kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 20-24 Ekim haftasında yarışacak olan Asil Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Asil Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asil kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ASİL KİMDİR?

40 yaşında ve bekar olan yarışmacı, Adana kökenli ve kabin memuru olarak çalışıyor. Boş zamanlarında evde köpeğiyle vakit geçirmekten ve spor yapmaktan keyif alıyor. 200 bin TL'lik ödülü kazanması halinde ise bu parayı annesinin tedavi masrafları için harcamayı planlıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

