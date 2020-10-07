Yemekte fenalaşan Ukraynalı turist, yaşamını yitirdi

BODRUM'da bir otelde yemek yerken aniden fenalaşıp, nefes almakta güçlük çeken Ukraynalı turist Adrian Novosad (53), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BODRUM'da bir otelde yemek yerken aniden fenalaşıp, nefes almakta güçlük çeken Ukraynalı turist Adrian Novosad (53), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bir süre önce Bodrum'a tatile gelen Ukrayna vatandaşı Adrian Novosad, öğle saatlerinde, ailesiyle kaldıkları Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki otelin restoranına indi. Yemeğini alıp, masaya oturduktan kısa bir süre sonra fenalaşan ve nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Novosad'a ilk müdahaleyi otelin sağlık ekipleri yaptı. Ukraynalı turist, daha sonra ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Novosad, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ve savcının hastanedeki incelemesinin ardından kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Novosad'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından Novosad'ın cenazesinin ülkesi Ukrayna'ya gönderileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ