Yemekhane nasıl yazılır? TDK'ya göre yemekhane mi, Yemek hane mi? Yemekhane ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yemekhane". Peki, Yemek hane nasıl yazılır? TDK'ya göre yemekhane mi, yemek hane mi yazılır?

Yemekhane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yemekhane TDK'ya göre nasıl yazılır? Yemek hane nasıl yazılır? Yemek hane mi, yemek hane mi? TDK'ya göre yemekhane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE YEMEKHANE NASIL YAZILIR? Yemek hane: Yanlış Yemekhane: Doğru YEMEKHANE İLE ÖRNEK CÜMLELER Yemekhane: Okul, fabrika vb. kuruluşlarda yemek yenilen büyük salon.