Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu
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Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | 3. Sayfa

Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu Zonguldak'ta yemek yediği sırada fenalaşan adamın imdadına ekipler yetişti.

Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yemek yediği sırada fenalaşan adamın imdadına ekipler yetişti. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. E.G. isimli vatandaş yemek yediği sırada fenalaştı. Acil sağlık ekiplerinden yardım isteyen E.G.'ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Kalp krizi şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan E.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu
Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu
Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu
Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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