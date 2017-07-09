Yemek Yarışmasında Dereceye Girenler Altınla Ödüllendirildi

TÜRKİYE Aşçılar Federasyonu ve Safranbolu Belediyesi ortaklığında düzenlenen Sanat-ı Ala etkinlikleri kapsamında düzenlenen Lezzet Şenliği Yemek Yarışması'nda dereceye girenler altınla ödüllendirildi.



Eski Çarşı'da tarihi Cinci Han Oteli'nde düzenlenen yemek yarışmasına katılan 58 kişi ana yemekler, yöresel lezzetler, hamur işleri ve tatlı işleri olmak üzere 4 kategoride yarıştı. 12 jüri üyesi yemeklerden tadarak lezzet, pişirme ve sunum üzerinden değerlendirme yaptı. Yarışma sonunda ana yemek kategorisinde Ileana Marilena Duca Sarıkaya, hamur işi kategorisinde Mehtap Yılmaz, tatlı kategorisinde Seran As, yöresel lezzetler kategorisinde Hamide Subaşı birinci oldu. Kategorilerinde ilk 3'e girenler tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.



Karabük Valisi Kemal Çeber, Safranbolu'nun kültür mirası bir kent olduğunu belirterek, "Karabük'e hizmet ederken Eflani'nin çemberini, Safranbolu'nun yemenisini bu gibi kültür değerlerin tanıtılması ve yaşatılması gereken ürünler olarak hafızamızın bir tarafında bulunduracağız. O hizmeti sunan, bu sanatın erbabı olan arkadaşlarımızla beraber 'neler yapabiliriz'i de her beraber düşüneceğiz. Bu tattığımız yemekler bile bu bölgenin ne denli kültürü tarihi bünyesinde barındırdığının göstergesi. Bu anlamda biz Safranbolu'yu gezerken ve hizmet ederken bir dünya kentine, özde bizim, ama geniş açıdan baktığımızda tüm dünyanın ehemmiyet verdiği bir kente hizmet ediyor olduğumuzu mutlaka her zaman bileceğiz" dedi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de kaymakamlık ve belediye olarak Safranbolu'nun kendisine yakışan özelliklerinin devamı için çalışacaklarını belirtti.



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