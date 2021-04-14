Yeliz Yeşilmen'den eleştirilere sert cevap!

Eski manken Yeliz Yeşilmen, ojeyle namaz kılmaya hazırlandığı esnada çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Yeşilmen, "İbadetim niye gizli kalsın ki?" deyip kendini savundu. İşte Yeşilmen'in açıklamaları...

Evlendikten sonra modellik kariyerine ara veren Yeliz Yeşilmen, son yıllarda sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Yeşilmen, bu sefer de seccadenin başında olduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak, "Uyuma kalk, en azından dua et" notunu düştü.

Yeliz Yeşilmen'in takipçileri, "Ojelerle namaz kılınmaz" görüşünde birleşti. Yeşilmen kendisine gelen eleştirilere yine sosyal medya hesabından cevap verdi.

"BANA LAF ATANLAR DÖNÜP KENDİLERİNE BAKSINLAR"

Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Yeşilmen, "İbadet neden gizli kalacak? Bu cinsel ilişki değil sonuçta. Belki de ibadetlerimizi de göz önünde olduğumuz ve birilerine örnek teşkil etsin diye gösteriyoruzdur. Benim yaptığım çok masumdu. Bana laf atanlar dönüp kendilerine baksınlar" dedi.

OJELERİNİ SİLDİRDİ

"Ojeyle namaz kılınmaz" yorumlarına da yanıt veren Yeşilmen, "Siz rahatlayın diye ojelerimi de sildirdim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin