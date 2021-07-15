Yeliz Şar, Sadettin Saran'ı unutamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeliz Şar, Sadettin Saran'ı unutamadı

Yeliz Şar, Sadettin Saran'ı unutamadı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Yeliz Şar ve iş insanı Sadettin Saran, 2019 yılında 6 ay birlikte oldu.

Oyuncu Yeliz Şar ve iş insanı Sadettin Saran, 2019 yılında 6 ay birlikte oldu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yeliz Şar ve Sadettin Saran, bu süre zarfında basına görüntü vermedi.

Birlikte oldukları dönem haklarında çıkan aşk haberleri ile ilgili yorum yapmayan ikili, ayrılık sonrası da sessizliğe büründü.

  İki yıldır kalbi boş olan Yeliz Şar, geçen zaman içinde Sadettin Saran'ı unutamadı. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan oyuncunun yakın çevresine "Benim aklım hala onda. Hikayem yarım kaldı" dediği ve gelen aşk tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi. 

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Tolga Akış Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeliz Şar, Sadettin Saran'ı unutamadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 08:23:24. #1.14#

title