Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir?

08.03.2021 19:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:43
Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir?

Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir? Sözlükte Yel Kayadan Toz Alır anlamı nedir? Yel Kayadan Toz Alır nerelerde kullanılır?

Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir? Sözlükte Yel Kayadan Toz Alır anlamı nedir? Yel Kayadan Toz Alır nerelerde kullanılır?

YEL KAYADAN TOZ ALIR NE DEMEK?

Güçsüz ve zayıf olan kişiler, kendilerinden daha güçlü olan kimselere karşı herhangi bir şey yapamaz. Ancak bu kişiler güçlü kişilere çok hafif, devede kulak kalacak kadar zarar verebilirler. Yel kayadan toz alır sözünün anlamını bu şekilde yapmak mümkündür.

SÖZLÜKTE YEL KAYADAN TOZ ALIR NE ANLAMA GELİR?

Aynı şekilde diğerine göre güçsüz ve zayıf olan kişiler, kendilerine muhatap edindikleri kişiler tarafından önemsenmezler. Bu nedenle, bir kayaya yelin değmesi gibi etki yaratırlar. Yel, kayaya değdiğinde kayanın üzerinden sadece tozlar havaya kalkar. Bu, kayada önemli bir eksikliğe neden olmaz. Bu nedenle yelin kayaya bir zararı söz konusu olamaz. Ayrıca bu söz karşı tarafı küçümsemek ve ona değer vermemek anlamlarına da gelmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Ziya Selçuk Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Demet Akalın Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:43:14. #1.14#
title