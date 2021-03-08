Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir?

Yel Kayadan Toz Alır ne demek? Yel Kayadan Toz Alır ne anlama gelir? Sözlükte Yel Kayadan Toz Alır anlamı nedir? Yel Kayadan Toz Alır nerelerde kullanılır?

YEL KAYADAN TOZ ALIR NE DEMEK?

Güçsüz ve zayıf olan kişiler, kendilerinden daha güçlü olan kimselere karşı herhangi bir şey yapamaz. Ancak bu kişiler güçlü kişilere çok hafif, devede kulak kalacak kadar zarar verebilirler. Yel kayadan toz alır sözünün anlamını bu şekilde yapmak mümkündür.

SÖZLÜKTE YEL KAYADAN TOZ ALIR NE ANLAMA GELİR?

Aynı şekilde diğerine göre güçsüz ve zayıf olan kişiler, kendilerine muhatap edindikleri kişiler tarafından önemsenmezler. Bu nedenle, bir kayaya yelin değmesi gibi etki yaratırlar. Yel, kayaya değdiğinde kayanın üzerinden sadece tozlar havaya kalkar. Bu, kayada önemli bir eksikliğe neden olmaz. Bu nedenle yelin kayaya bir zararı söz konusu olamaz. Ayrıca bu söz karşı tarafı küçümsemek ve ona değer vermemek anlamlarına da gelmektedir.