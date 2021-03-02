Yeknesak ne demek? Yeknesak sözlük anlamı nedir?
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Yeknesak ne demek? Yeknesak sözlük anlamı nedir?

02.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:00
Yeknesak ne demek? Yeknesak sözlük anlamı nedir?

Yeknesak kavramı günlük hayatta kullanılan bir kavram olmakla birlikte, kelime itibariyle yabancı gelebilir. İlk defa duyanlar, yeknesak anlamı nedir bilmeyenler için kelimenin sözlük anlamını, Türkçesini ve ne anlama geldiğini derledik. Peki, Yeknesak ne demek? Yeknesak sözlük anlamı nedir? Öğrenmek için haberimize göz atın.

Yeknesak kavramı günlük hayatta kullanılan bir kavram olmakla birlikte, kelime itibariyle yabancı gelebilir. İlk defa duyanlar, yeknesak anlamı nedir bilmeyenler için kelimenin sözlük anlamını, Türkçesini ve ne anlama geldiğini derledik. Peki, Yeknesak ne demek?Yeknesak sözlük anlamı nedir? İşte cevabı haberimizde!

YEKNESAK NE DEMEK?

Yeknesak kelimesi , Farsçadan Türkçeye geçen bir kelimedir. Anlamı itibariyle, "devamlı aynı halde olan, değişmez bir hal." İçin kullanılır.

YEKNESAK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Kelimenin sözlük anlamı ise "tekdüzedir."

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:01:36. #1.14#
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