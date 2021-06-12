Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı
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Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı

Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

4 sene önce evliyken yeğeni ile teknede uygunsuz görüntülenen oyuncu Murat Başoğlu, aylar sonra Yalıkavak'ta ortaya çıktı. Spor salonuna girerken görüntülenen Başoğlu'nun zayıflaması da dikkatlerden kaçmadı.

2017'nin temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni ile birlikte uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu, uzun zamandır hiçbir yerde görüntülenmemişti.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre, yeğeniyle görüntülerinden sonra herhangi bir açıklama yapmayan ve objektiflere takılmayan Başoğlu, önceki gün Yalıkavak'taki bir spor salonuna girerken görüntülendi.

Yeğeniyle uygunsuz görüntülenen oyuncu Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bir dönem rol aldığı her diziyle adından söz ettiren Murat Başoğlu, 4 yıl önce teknede öz yeğeniyle uygunsuz halde görüntülenmişti. İlişki yaşadıkları ileri sürülen Başoğlu hakkında "hayasızca davranışta bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Davadan beraat eden oyuncu, daha sonra da boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i de tehdit ederek yanındaki arkadaşını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Başoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı - Haberler Magazin
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