Yeğeninin kocasını, gözleri önünde öldüren amca tutuklandı

Çorlu'da önceki gün meydana gelen olayda, yeğeninin 19 yaşındaki kocasını cadde ortasında eşi ve bebeğinin gözleri önünde adeta kurşun yağmuruna tutarak öldüren katil zanlısı amca çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen daha sonra yoğun güvenlik tedbirleri altında çelik yelek giydirilerek Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Durmuş Sepetçi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durmuş Sepetçi'nin ilk ifadesinde Alperen'i yeğenini kendilerine göstermediği için öldürdüğünü olay anında karşılaştığında ise amacının korkutmak olduğunu Alperen'in elini beline atması nedeniyle de çantasındaki silahı çıkararak ateş ettiğini söylediği kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansımıştı

Olay güvenlik kameralarına an be an yansımış, eşi ve bebek arabasındaki bebeği ile caddede yürüyen Alperen Kahraman, eşi Melisa iş yerine girdiği sırada Durmuş Sepetçi'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ

