Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı Bursa'da, yeğeninin '2 yıl önce kendisine hakaret ettiği' gerekçesiyle ablasını 9 yerinden bıçaklayan zanlının psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Durumu ağır olduğu bildirilen abla hastaneye kaldırılırken, zanlı ekiplerce tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa B. (35), hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın (45) evine gelerek, yeğeninin 2 yıl önce kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle ablasına saldıran zanlı, talihsiz kadını 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan abla hastaneye kaldırılırken, Mustafa B. gözaltına alındı.

"SENİN OĞLUN 2 SENE ÖNCE BANA HAKARET ETMİŞTİ"

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Ballı, uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın evine geldi. Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin" diyerek, bıçakla saldırdı.

ABLASINI 9 YERİNDEN BIÇAKLADI

O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa B.'ye engel olmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Çığlıklar üzerine gelen mahalleli, Mustafa B.'yi zorla binadan çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Psikolojik sorunları olduğu bildirilen Mustafa B. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA