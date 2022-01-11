Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolar, kullanıcıların tepkisine neden oluyor. Bazı platformlar paylaşılan bir videoda ise 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen yeğenine teyzesinin alkol içirdiği görüldü.

GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Videoda, teyzesinin kucağında oturan 4 yaşlarındaki kız çocuğu, elini içki bardağına uzatıyor. Daha sonra çocuk, bardağı ağzına götürürken teyzesi de elini bardağa atıyor. Çocuğa engel olmayan teyze gülerken, arkadan henüz kimin seslendiği belli olmayan kişinin ise "Hayır kızım içme, içme" dediği duyuluyor. Daha sonra alkollü içkiden içen yeğenine "Nasıl beğendin mi?" diyen teyze gülmeye devam etti.

Bu paylaşımın yayılmasından sonra sosyal medya kullanıcılarından peş peşe tepkiler geldi.

İşte bazı kullanıcılardan gelen tepkiler;

-Ülke iyice tımarhaneye döndü.

-Bu kadın çok ağır cezalandırılmalı. Dahli olan bütün aile bireyleri cezalandırılmalı.Bu nasıl bir kepazelik!

-Harbi insanların psikolojisi iyi değil.

-Aklım duruyor yemin ediyorum aklım almıyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet