Yedisu'da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
31.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:05
Yedisu ilçesinde karlı yollardan görüntüler Esnafın iş yerinin önündeki karları temizlemesi BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yedisu ilçesinde karlı yollardan görüntüler
Esnafın iş yerinin önündeki karları temizlemesi BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere