Yedisu'da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Yedisu'da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

31.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:05

Yedisu ilçesinde karlı yollardan görüntüler Esnafın iş yerinin önündeki karları temizlemesi BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yedisu ilçesinde karlı yollardan görüntüler

Esnafın iş yerinin önündeki karları temizlemesi BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yedisu'da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yedisu'da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yedisu'da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yedisu'da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

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