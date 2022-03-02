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Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

Ümraniye'de tantuni satan iş yerine gelen bir grup genç, yedikleri tantunilerin ücretini ödemeden kaçtı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de tantuni satan iş yerine gelen bir grup genç, yedikleri tantunilerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bir tantuni işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik bir grup, iş yerine gelip tantuni dürüm siparişi verdi. Gençler, sipariş üzerine masaya gelen tantunileri yedi, üstüne de çaylarını içti. İş hesap ödemeye gelince gençlerden sadece biri yediği ve içtiği tantuninin parasını ödedi. Diğer üç kişi ise hesabı ödemeden iş yerinden kaçarak ortadan kayboldu.

HESABI ÖDEMEDEN KAÇAN GENÇLER KAMERADA

Tantuni yiyip hesabı ödemeden kaçan gençler, iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 4 gencin işyerine girdiği ve tantuni siparişi verdikleri ve bir gencin ise yediği tantuni hesabını ödediği görülürken diğer 3 gencin, hesabını ödemeden saniyeler içinde kaçtığı görülüyor.

(Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat/ İHA)

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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