Yedi Başak'tan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Gaziantep merkezli Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere malzeme yardımda bulundu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Şehreküstü Mahallesi'nde yaptığı dağıtımla Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi 500 aileye, yatak, battaniye, mont ve çizmenin olduğu paketler yardımları ulaştırdı.

Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Abacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini belirterek, hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

İngiltere'de bulunan Islamic Relief derneği iş birliğiyle bu yardımları ulaştırdıklarını aktaran Abacı, dernek olarak 3 kıta 5 bölgede mazlumlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Arabacı, yardım faaliyetlerinin süreceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Suriye, Afrika, Filistin ve Gazze'de dünyanın her yerindeki mazlum halka yardımlarımız sürecek. Yorulmadan hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracağız. Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerimize de dua ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Biz Afrin'e de yardım tırlarını hazılıyoruz. En kısa zamanda ulaştıracağız."