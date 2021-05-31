Ydus: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
21 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
21 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 16. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-YDUS (İç Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçları
2020-YDUS (İç Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Kaynak: Habermetre