Ydus: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
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Ydus: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Ydus: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

21 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

21 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 16. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçları

2020-YDUS (İç Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Kaynak: Habermetre

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