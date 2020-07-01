Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
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Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı

Bodrum'daki evlerini virüsten uzak tatil yapmaları için ailesine tahsis eden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le geceliği 50 bin TL olan taş evde konaklamaya başladı.

01.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:23

Koronavirüs karşı ailesini koruma altına alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'daki iki evini rahat edebilmeleri için ailesine tahsis etti. Tatlıtuğ, kendisi ve eşinin rahat edebilmesi için de villa kiraladı.

500 BİN TL ÖDEYECEKLER

Milliyet'te yer alan habere göre: Eşi Başak Dizer'le Bodrum'da tatil yapan oyuncunun, geceliği 6 bin 500 euro yani 50 bin TL olan taş evde konaklamaya başladı. Ünlü çiftin, burada 10 gün kalacağı ve 500 bin TL ödeyeceği söyleniyor.

Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı

KIVANÇ'IN YAZ STİLİNİ PAYLAŞTI

Baş başa tatil yapan ikiliden Dizer, önceki gün eşinin yaz stili kombiniyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Tatlıtuğ'un karesi ise hayranlarının yoğun ilgisini maruz kaldı. Fotoğraf kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Haber Yorumları (4)
NURİ: Allah mutlu mesut etsin
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SADECE İNSAN: Allah aşkına gecelik 50bin nedir? insaf yahu, bir kişi kalkmış gecelik 50bin demiş bir diğeride vermiş kalıyor, tamam alan memnun satan memnun bizi ilgilendirmez denilebilir ama arkadaş yine de yuh diyorum ya, 500 bin tl yi hiç yemeden maaşımla biriktirmeye çalışsam 12 seneyi buluyor, 12 sene yani 144 ay yani 4320 gün hemde çalışarak, tatil yok, ama adam 10 günde 500 bin veriyor. . . Allah daha çok versinde kullanırkende insaf versin, taş ev işine mi girsek. . .
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OZCAN: Bu nasil bir ev gunlugu elli bin acaba otelmi kiraladi yanlis habermi
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