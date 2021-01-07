Yazıcıoğlu davasında savcı, Dursun Özmen'in üst sınırdan cezalandırılmasını istedi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili davada mütalaa veren savcı, Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili davada mütalaa veren savcı, Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde savcı mütalaasını verdi.Savcı, Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Özmen'in mütalaaya savunma için ek süre istemesi üzerine hakim karar için davayı, 15 Ocak'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ