Yaza damgasını vuracak "Girdap"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaza damgasını vuracak "Girdap"

Yaza damgasını vuracak 'Girdap'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Şarkı yarışmasında performansı ile gündeme gelen ve pop-rock müziği seslendiren Yasmin Çetin DJ Tet ile birlikte "Girdap" isimli tekli çalışma için ları için kamera karşısına geçti.

Şarkı yarışmasında performansı ile gündeme gelen ve pop-rock müziği seslendiren Yasmin Çetin DJ Tet ile birlikte "Girdap" isimli tekli çalışma için ları için kamera karşısına geçti.

Şarkının klip çekimlerinde DJ Tet ve sanakçı Yasmin Çetin yer aldı. Prodüktörlüğünü Dj Tettin yaptığı yaza damga vurması beklenen şarkının klibi ise DMC etiketi ile yayınlanacak.

Yeni şarkıları için heyacanlı olduklarını dile getiren Yasmin Çetin ve Dj. Tet, her yaştan herkesin dillerinden düşürmeyeceği bir şarkı yaptıklarını ve yaz aylarına damga vurmayı hedeflediklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Sergen Hakan Sabancı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaza damgasını vuracak "Girdap" - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:41:30. #1.16#

title