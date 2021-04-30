Yaz tatili ne zaman 2021? Okullar ne zaman kapanacak?2021 3 ay tatili ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlar sonrası öğrenciler okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yaz tatili ne zaman 2021? Okullar ne zaman kapanacak?2021 3 ay tatili ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlar sonrası öğrenciler okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yaz tatiline zaman 2021? Okullar ne zaman kapanacak?2021 3 ay tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Liselerdeki sınavların yüzde 40'ının tamamlandığını belirten Bakan Selçuk, "Ortaokullarda 2'nci dönem sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12'nci sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" ifadelerine yer verdi. Buna göre yaz tatili, 3 Temmuz tarihinde başlamış olacak.