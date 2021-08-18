Yaz sulama sezonuna yetişecek

Mart başında gövde dolgusuna başlanan Manisa Beydere Barajı, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve gölette su tutulmaya başlandı.

Sulama şebekesini de yeni yıla kadar bitireceklerini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, amaçlarının 2022 yaz sulama sezonunda göletten tarlalara su vermek olduğunu açıkladı

4 mart 2021 tarihinde gövde dolgusuna başlanan Manisa Yunusemre Beydere Barajı'nda inşaatta çalışmalar jet hızıyla sürdü ve 6 ay gibi kısa bir sürede gövde inşaatı tamamlandı. % 95 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan gölette su tutulmaya başlandı.

2022 yaz sulama sezonuna yetişecek

Beydere Barajı'nın 2750 dekar araziye can suyu vereceğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Beydere Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 400 bin m3 dolgu yaptık. Şu anda sulama şebekesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, yılsonuna kadar projeyi tamamlayarak önümüzdeki 2022 yaz sulama sezonunda barajdan tarlalara su vermek" diye konuştu.

6 milyon 410 bin lira daha fazla kazandıracak

Temelden yüksekliği 41 metre olarak gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak projelendirilen Yunusemre Beydere Barajı, 1 milyon 300 bin m3 su depolama kapasitesine sahip olacak. Baraj 2750 dekar araziyi can suyu ile buluştururken, bölge ekonomisine de 2021 yılı rakamları ile 6 milyon 410 bin lira ek katkı sağlayacak

Kaynak: Bültenler