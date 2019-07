Yaz mevsiminde nüfusunun 25 katına hizmet ediyor

İller Bankasından 3 bin 680 nüfusa göre aldığı bütçeyle yaz mevsiminde 80 ile 100 bin arası kişiye hizmet veren Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinin Belediye Başkanı Mehmet Temel, vatandaşlardan destek istedi.

Resmi olarak 3 bin 680 olarak görünen Esenköy beldesinin nüfusu, yaz aylarında yaşanan turist akını nedeniyle 80 bini aşıyor.

Özellikle İstanbullular başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği beldede belediye, İller Bankasından nüfusuna göre alınan bütçeyle, nüfusunun 25 katına hizmet sunmaya çalışıyor.

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, az bütçeyle kalabalık bir nüfusa hizmet verdiklerini söyledi.

Beldenin yaz aylarında turistlerin ilgi odağı olduğunu vurgulayan Temel, "İstanbul, Bursa, Ankara gibi yerlerden geliyorlar ve 80-100 bin arası kişiye ulaşıyoruz." dedi.

Başkan Temel'den "Nüfusu çoğaltalım" çağrısı

Nüfusun az görünmesi nedeniyle beldede lisenin olmaması gibi sorunlar yaşadıklarını ifade eden Temel, ilçede sürekli yaşayıp kayıtları başka ilde olan vatandaşlar ve yazlıkçıların ikametlerini beldeye almasını istedi.

"Gelin, Esenköy'ü birlikte kalkındıralım." diyen Temel, şunları kaydetti:

"Burada 13 bin su abonemiz var. Birer kişi kayıt olsa 13 bin kişi yapar. Bu da ilçe, lise, üniversite demektir. Hizmetin gelmesi demektir. Tabii ki devletimiz bu konuda haklı. Bakıyor 'Kış nüfusu 3 bin 600' diyor. Devlet buna nasıl bir destek versin? Ama 10 bin nüfusumuz olsa devletimiz daha başka bakar. Esenköy'ü daha güzel tanırlar. Yazlıkçı arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize sesleniyorum. Onların her biri Esenköy sevdalıları, Esenköy'ü çok sevdiklerini biliyorum. Gelin Esenköy'ü daha ileriye taşıyalım. Ne olur nüfuslarınızı alın. Birer ikişer Esenköy'de nüfusu artıralım. Nüfusu çoğaltalım."

- Personel yetersiz

Personel sıkıntısı da çektiklerini vurgulayan Temel, kanun gereği nüfusa oranla personel çalıştırabildiklerini dile getirdi.

Temel, "Burada büyük sıkıntılar çekiyoruz. Belediye olarak, personel olarak yetemiyoruz. Hatta bazı vatandaşlar gönüllü olarak burada hizmet ediyor. Gönüllü çöpçü kıyafeti giyenler dahi var burada. Halkla birlikte yönetiyoruz. Birlikte her şeyi başaracağımıza inanıyoruz. Bir olursak her şeyi yaparız." ifadelerini kullandı.

