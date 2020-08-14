Yaz hediyesi kamp sandalyeniz Sanko Park'tan Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini çok özel bir yaz kampanyası ile karşılıyor.

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini çok özel bir yaz kampanyası ile karşılıyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalardan 14-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında aynı gün içerisinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, fiş veya faturalarını danışma bankolarına ibraz ederek bir kamp sandalyesinin sahibi olacak.

Kampanya boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında katılım gerçekleştirilebilecek olup, bir kişi yalnız bir kez katılım sağlayabilecek.

Sanko Park Alışveriş Merkezi, stoklarla sınırlı kampanyada, yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı kamp sandalyesi ile ziyaretçilerin yaz tatiline renk katacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA