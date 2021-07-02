Yaz etkinliklerine geri sayım başladı
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Yaz etkinliklerine geri sayım başladı

Yaz etkinliklerine geri sayım başladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Açılışı 14 Temmuz akşamı Kenan Doğulu yapacak.

Açılışı 14 Temmuz akşamı Kenan Doğulu yapacak. 17 Temmuz'da ise Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla sahnede olacak. Doğu Demirkol, 5 Temmuz'da stand-up gösterisini sergileyecek. Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıl dönümü için Genco Erkal'ın "Yaşamaya Dair" 7 Ağustos'ta izleyicisinin karşısına çıkacak. Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, Süheyl&Behzat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" de 18 Ağustos'ta sahnede olacak. Sagopa Kajmer 31 Temmuz'da, Melek Mosso 2 Ağustos'ta, Cem Adrian 11 Ağustos'ta, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio 13 Ağustos'ta, Haluk Levent 20 Ağustos'ta, Büyük Ev Ablukada 27 Ağustos'ta açık havada konser verecek.

Kaynak: Hürriyet

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