Yaz Aylarında Saç Ekimi Yapılır Mı? Medart Hair'den Önemli Açıklama Geldi!
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Yaz Aylarında Saç Ekimi Yapılır Mı? Medart Hair'den Önemli Açıklama Geldi!

Yaz Aylarında Saç Ekimi Yapılır Mı? Medart Hair'den Önemli Açıklama Geldi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Yaz aylarında tatil dönemini estetik ve kişisel bakım ile geçirmek isteyenlere Medart Hair açıklamada bulundu.

Güneşle ilgili pek çok kişi tedirginlik yaşıyor. Saç ekimi gerçekleştirilen bireylerde saç zarar görür mü? Bu dönemde güneşten faydalanmak hem de saç ekimi gerçekleştirmek mümkün olabilir mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve uzman ekip ile çalışan klinikten konuya ilişkin açıklama.

Medart Hair'den Güneş Saç Ekimini Olumsuz Etkileyebilir Açıklaması

Medart Hair ekibi saç ekimi ile ilgili soruları cevapladı. Yaz aylarında saç ekimi ile ilgili art arda sorular geliyor. Ancak güneş saça zarar verir kaygısı haklı bir kaygı mı merak ediliyor. Bu konuda uzman isimler açıklamada bulundu. Pek çok kişi özellikle tatil ve kapanma dönemini fırsat bilerek saç ekimi işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bunun yanında saç ekimi yapılacak kişinin deniz, güneş ve plaj gibi aktiviteleri de yapması mümkün değil. Çünkü saç ekimi işleminden sonra güneş ile bir müddet direkt temasın kesilmesi gerekmektedir. Saç tellerinin kuruması, saç köklerinin zayıflaması ve kırıkların artması söz konusu olacaktır. Güneşin doğrudan saç üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu konuya dikkat çeken Medart Hair ekibi yaz aylarında güneşin etkileri olumsuz etkileyebilir. İşlemi gerçekleştiren bireylerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Güneşten korunarak saç ekimi işleminin sonuçlanmasını beklemek gerekir şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: Bültenler

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