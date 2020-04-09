ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü

Yeni yayımlanan bir rapor, koronavirüs salgınının sıcak yaz aylarının gelmesiyle yavaşlayacağı iddialarının doğru olmayabileceğini tespit etti. Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri'nin hazırladığı rapora göre salgında dikkat edilmesi gereken en önemli detay, insan davranışları.

09.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:04

Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri'nin hazırlayıp Beyaz Saray'a gönderdiği rapora göre Akademi, yaz aylarının yeni tip koronavirüsün yayılma hızını etkilemeyeceği sonucuna vardı.

Rapor, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Departmanı Direktörü Kelvin Droegemeier'a gönderildi.

"YAZ SEBEBİYLE ORTADAN KALKMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Raporun hazırlanmasında görev alan bağışıklık uzmanı Kristian Andersen, "Elimizdeki verilere göre pandeminin yaz sebebiyle ortadan kalkmayacağına inanıyoruz. Politika ve stratejilerimizi bu umuda dayandırmama konusunda dikkatli olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Andersen, "Tabii ki yaz aylarının başında yayılmada azalma görebiliriz. Bunun nedeninin hava değişimi değil, alınan önlemler olacağını tahmin etmek daha doğru olur" diye konuştu.

SALGINDA ÖNEMLİ DETAY, İNSAN DAVRANIŞLARI

Dr. David Relman da salgının yavaşlamasında önemli detayın insan davranışları olacağını ifade etti. Dr. Relman, "Bir insan, başkasının yakınında hapşırır veya öksürürse, hava sıcaklığı ve nemin pek de bir önemi olmayacak" dedi.

Millî Akademiler, hazırladıkları raporda birkaç laboratuvarın kontrollü ortamlardaki yüksek sıcaklıklarla Koronavirüs'ün çevrede kalma süresini azalttığını, ancak bu araştırmaların henüz sonuca varmadığını bildirdi.

ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (5)
500
FARKINDALIK 3: Ama bunlar gibi içinde onlarca ilim gerektirecek şeyler barındıran her şey bize, arkaplanda bizi tanıyan, bilen ve ona göre yaratan bir yaratıcıya çıkartıyor. Çünkü bunların hepsinde ve daha milyonlarcasında birer ilim-bilgi var. İnsanlardaki vitaminlerin aynısı hayvanlarda da, bitkilerde de, sebzelerde de var. Meyveler, sebzeler, bitkiler daha önce insan mıydı diyeceksiniz? Halen farkında değil misin yarattıklarıyla ben buradayım diyor Allah.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
OSMAN: Hangi grip yazin cok ciddi problem cikariyor
Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
EBRU: inanan insan zaten düşünür. herşey göstermelik malesef
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
EFEDAYI: Suudi Arabistan''da gündüz 40 gece 25 derece sıcaklar başladı . Fakat virüs durmadı. Kraliyet ailesi bile kendini karantinaya almaya çalışıyor .
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
DERYA: inanacağına düşünseydin ya.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haber
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haber
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı Haber
Gündeş, virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haber
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Haber
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ekrem İmamoğlu
Spor Sergen Yalçın Radamel Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 16:16:15. #1.15#
title